Ulm/Elchingen

vor 18 Min.

Hubschrauber-Einsatz nach A8-Unfall: Transporter-Fahrer wird schwer verletzt

Plus Auf der A8 bei Ulm/Elchingen ist ein Unfall passiert. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt, der Verkehr ausgeleitet. Eine Person wurde schwer verletzt.

Von Thomas Heckmann

Bei einem Unfall am Dienstagmittag auf der A8 bei Ulm/Elchingen ist nach bisherigen Erkenntnissen eine Person schwer verletzt worden. Die Autobahn war nach der Kollision voll gesperrt, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Der Verkehr in Fahrtrichtung München wurde an der Anschlussstelle Ulm-Ost ausgeleitet. Inzwischen aber ist eine Spur wieder frei.

