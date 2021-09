Ulm

07:00 Uhr

Erster möglicher Standort für künstliche Surfwelle in Ulm steht fest

Plus Die Eisbachwelle in München ist weltbekannt. Überhaupt wird der Ritt auf einer künstlichen Surfwelle immer beliebter. Auch in Ulm soll eine solche Welle kommen – aber wann und wo?

Von Sebastian Schlenker und Michael Kroha

Im Wasser auf einer Welle reiten, ohne lange Fahrt ans Meer und ohne ewiges Warten auf ausreichend Brandung: Immer mehr Menschen surfen auf künstlich erzeugten Wellen auf Flüssen und Seen in ganz Deutschland. Auch in Ulm soll eine solche Welle entstehen. Vor ziemlich genau zwei Jahren gingen die Gebrüder Moritz und Linus Reulein mit ihren Plänen an die Öffentlichkeit. Inzwischen gibt es Neuigkeiten bezüglich eines möglichen Standortes. Doch wann wird das Projekt Wirklichkeit?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen