Frau aus Ulm gewinnt 100.000 Euro im Lotto

Freudige Überraschung für eine Lotto-Spielerin aus Ulm: Bei der Samstagsziehung erzielte sie einen Gewinn von 100.000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6.

Eine Ulmerin hat am Wochenende 100.000 Euro gewonnen. Die Tipperin aus der Donaustadt versuchte ihr Glück im Klassiker Lotto 6 aus 49. Für einen zusätzlichen Einsatz von 1,25 Euro nahm sie an der Zusatzlotterie Super 6 teil. Die Wahrscheinlichkeit auf den Treffer lag bei eins zu einer Million. Den Spielschein gab die Frau mit Kundenkarte in einer Ulmer Annahmestelle ab. Sie bekommt die komplett steuerfreien 100.000 Euro deshalb in den nächsten Tagen automatisch überwiesen.

An Silvester gewann ein Tipper aus Ulm eine Million Euro

Der Volltreffer war nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg der 16. Super 6-Hauptgewinn des Jahres im Südwesten. Den letzten größeren Lotto-Gewinn in Ulm hatte es zum Jahreswechsel 2020/21 gegeben. Ein Tipper freute sich seinerzeit über eine Million Euro aus der Silvester-Lotterie. (AZ)