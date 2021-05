Ulm

vor 31 Min.

Friedrich-List-Schule in Ulm wird für 41,5 Millionen Euro saniert

Die Friedrich-List-Schule in Ulm muss für viel Geld saniert werden.

Plus Grüne Dächer und Fassaden, mehr Sicherheit und klimatisierte Klassenzimmer: Die Friedrich-List-Schule in Ulm wird aufwendig saniert. Was besonders teuer wird.

Von Sebastian Mayr

Rund 41,5 Millionen Euro soll die Sanierung der Friedrich-List-Schule am Kornhausplatz in Ulm kosten, der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die teure und aufwendige Baumaßnahme ausgesprochen. Weil das Hauptgebäude bis auf den Rohbau zurück gebaut werden muss, entspricht die Ertüchtigung beinahe einem Neubau. Die Ziele: Leichtere Orientierung, angenehmere Atmosphäre, modernere Klassenzimmer und verbesserter Brandschutz. Durch Dach- und Fassadenbegrünung soll auch das Stadtklima insgesamt vom Umbau profitieren.

