Fugen zwischen übermorgen und gestern: Junge Kunst im Museum Ulm

Junge Künstler präsentieren demnächst Werke dort, wo eigentlich die alten ihren Platz haben: Im Museum Ulm. Die Ausstellung der neun interdisziplinären Mitglieder des Netzwerks "INTER-", mit dem beziehungsreichen Titel "Fuge. Zwischen übermorgen und gestern", wird am Samstag, 18. September, im Rahmen der Kulturnacht Ulm/ Neu-Ulm um 18 Uhr eröffnet und kann als eine Art multikulturelle Schau betrachtet werden, obwohl alle Künstler aus dem gleichen Kulturkreis stammen. Aber sie greifen auf völlig unterschiedliche künstlerische Disziplinen zurück, was die Ausstellung sehr bunt und spannend macht.