Ulm

vor 16 Min.

Goethe-Gesellschaft in Ulm und Neu-Ulm startet in neue Saison

Plus Die Goethe-Gesellschaft Ulm und Neu-Ulm beginnt ihr Programm am Donnerstag, 21. Juli. Ein Vortrag stellt die Frage: Wie ging Goethe mit seinen Dienern um?

Von Dagmar Hub

Mit einem kleinen Programm, aber voller Hoffnung starte er nach der Corona-Pause neu, sagt Ernst Joachim Bauer. Der Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft in Ulm und Neu-Ulm beginnt sein Programm am heutigen Donnerstag mit einer Kooperation mit der Volkshochschule Ulm (vh). Der Eintritt ist frei, das Thema ein bislang weniger diskutiertes. Man hoffe, aus dem "Corona-Schlaf" erwacht, auf niedrige Inzidenzen, damit der Neustart gelingt, so Bauer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen