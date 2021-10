Groove und gute Laune: Junge Bläserphilharmonie Ulm meldet sich zurück

Plus Eineinhalb Jahre lang mussten sie pausieren. Aber jetzt spielen die jungen Talente der Jungen Bläserphilharmonie wieder gemeinsam auf großer Bühne.

Leergefegt: Eineinhalb Jahre lang stand kein Termin mehr im Konzertkalender der Jungen Bläserphilharmonie Ulm. Zumindest kein einziger, der dann tatsächlich über die Bühne gegangen wäre. Doch jetzt haben sich die Musiktalente mit Schwung und Mut zurückgemeldet. Vor sehr gut gefüllten Reihen im Ulmer Congress-Centrum präsentierten sie bei ihrem Jahreskonzert Werke, die mit Groove und tänzerischer Laune - und auch mit sinfonischer Fantasie - die Pandemie-Sorgen für Momente vergessen ließen. Ein Konzert, das allein schon mit seiner gewieften Stückauswahl überzeugte. Und die Wiedersehensfreude zwischen den jungen Bläsertalenten und dem Publikum war greifbar, vom ersten bis zum letzten Applaus.