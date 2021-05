Ulm

vor 47 Min.

Im Impfzentrum in Ulm wird weniger geimpft

Plus Entgegen erster Befürchtungen geht im Impfzentrum in Ulm der Impfstoff nicht aus. Aber es können weniger Termine vereinbart werden.

Dank zusätzlicher Impfstofflieferungen können laut einer Pressemitteilung des Impfzentrums in Ulm in der laufenden Woche alle vereinbarten Termine für Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt werden. Auch der Betrieb an den Abenden ist in dieser Woche möglich. Dennoch steht nicht so viel Impfstoff zur Verfügung, dass das Impfzentrum Ulm mit voller Kapazität arbeiten kann.

