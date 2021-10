Kinderstiftung Ulm: Paten sollen Kinder individuell unterstützen

Beim Projekt Chancenfinder der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller beginnen die ersten Patenschaften. Das steckt dahinter.

Mit einem neuen Projekt will die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller Buben und Mädchen mit schwierigen Voraussetzungen für einen gelingenden Lebensweg individuell unterstützen. Dabei geht es um Schulbildung, Integration in den Sozialraum, Freizeitgestaltung und die Stärkung der Persönlichkeit.

Das Projekt trägt den Namen Chancenfinder. Paten oder Patinnen sollen die Kinder in unterschiedlichen Situationen und Anforderungen individuell unterstützen. Chancenfinder-Koordinatorin Sabrina Kohler betont: "In der Patenschaft sind das Kind und seine Wünsche, Sorgen, Freuden und Probleme der Mittelpunkt." Die Vorbereitungen laufen schon seit Mai und nun machen sich die ersten Patinnen und Paten sowie ihre Patenkinder pünktlich zum achten Geburtstag der Kinderstiftung am 30. Oktober auf den gemeinsamen Weg. Eine Patin ist Theresa Kocher. Sie sagt: "Ich freue mich darauf, mein Patenkind gezielt nach seinem Bedarf zu unterstützen, Zeit miteinander zu verbringen und voneinander zu lernen."

Die Chancenfinder-Patenschaften werden zu Projektbeginn über kooperierende Grundschulen angeregt und in enger Abstimmung mit der Lehrerschaft, dem Patenkind und seiner Familie sowie dem Paten oder der Patin umgesetzt. Bislang arbeitet das Projekt mit drei Grundschulen zusammen: der Spitalhof-Gemeinschaftsschule Ulm, der Albrecht-Berblinger-Grundschule Ulm und der Eduard-Mörike-Schule Blaustein.

Martin Felber, Schulleiter der Spitalhofschule, berichtet, warum er sich mit seiner Schule für eine Zusammenarbeit mit Chancenfinder entschieden hat: "Die Pandemie und die damit verbundenen Schulschließungen sowie die soziale Isolation vieler Familien und deren Kinder, die auch unsere Schule besuchen, hat eine persönliche, individuelle Unterstützung noch dringender gemacht als zuvor. Die Möglichkeit und Chancen einer hoffentlich längerfristigen Patenschaft durch Menschen, die diese Kinder persönlich unterstützen möchten, ist ein wichtiger Beitrag zur Schaffung einer 'Chancengleichheit' in unserer Gesellschaft."

Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller wurde am 30. Oktober 2013 durch die großzügige Spende eines anonymen Geschwisterpaares gegründet. Mitstifter ist auch die Caritas Ulm-Alb-Donau. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, benachteiligte Kinder in der Region zu unterstützen und so die Chancengleichheit zu fördern.

Wer als Pate oder Patin aktiv werden möchte, kann sich bei Chancenfinder-Koordinatorin Sabrina Kohler unter Telefon 0731/2063-49 oder per E-Mail an kohler.sa@kinderstiftung-ulmdonauiller.de melden. (AZ)