Ulm

12:45 Uhr

Klassiker mit Erotik: Die Theaterwerkstatt Ulm spielt Schnitzlers "Reigen"

Plus Erotische Dialoge, Spannung und die Frage nach der Moral: Die Ulmer Theaterwerkstatt wagt mit Arthur Schnitzlers Klassiker "Reigen" den Neubeginn.

Von Dagmar Hub

Die leidenschaftlichen Akteure der Ulmer Theaterwerkstatt können den Tag kaum erwarten, an dem es wieder losgeht nach der langen Corona-Pause: Am 26. November um 20 Uhr hat Arthur Schnitzlers erfolgreichstes Stück "Reigen" in der Oberen Donaubastion Premiere, in den Räumen der Theaterwerkstatt, so wie es vor der Pandemie war – einzig mit 3G-Regeln und Maskenpflicht, aber immerhin mit 45 Zuschauern pro Vorstellung.

