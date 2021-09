Klimaaktivisten wollen aufs Ulmer Münster klettern und Banner enthüllen

Plus Klimaaktivisten wollen aufs Ulmer Münster klettern und einen CDU-kritischen Banner enthüllen. Münster-Dekan Gohl ist nicht begeistert. Verhindert die Polizei das Vorhaben?

Klimaaktivistinnen und -aktivisten wollen auf das Ulmer Münster klettern und einen politischen Banner enthüllen. Ihr Vorhaben kündigte ein nach eigenen Angaben generationenübergreifendes Team aus dem Umfeld des Ravensburger Klimacamps in der Nacht zum Dienstag an. Nun könnte die riskante Aktion jedoch scheitern.