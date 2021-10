Komponist Markus Munzer-Dorn veröffentlicht ein Buch

Plus Markus Munzer-Dorn ist bekannt für seine hintergründigen, poetischen Lieder, aber auch für große Musicals. Jetzt veröffentlicht er ein Buch.

Die frühesten Texte stammen aus den 70er-Jahren, die jüngsten entstanden 2020: Sein Buch "Flugversuche", das Markus Munzer-Dorn am Dienstag, 19.Oktober, um 19.30 Uhr im Stadthaus im Rahmen einer Konzertlesung vorstellt, spannt einen weiten Bogen der Tätigkeit des 1955 in Niederbayern geborenen Komponisten und Musikers.