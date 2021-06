"Land und Wirtschaft - wer erntet?" - Ausstellung im Museum Brot und Kunst

"Land und Wirtschaft - wer erntet?", im Ulmer Museums Brot und Kunst, lässt Bäuerinnen und Bauern aus Tansania und Deutschland zu Wort kommen.

John Nguruwe ist 32 Jahre alt. Der Bauer aus einem Dorf in Tansania hat fünf Kinder. Nguruwe besitzt einen halben Hektar Land, auf dem er Zwiebeln, Tomaten und Salat anbaut, und er nennt fünf Schweine, sechs Hühner und vier Enten sein eigen: ein kleinbäuerliches Leben, Arbeit in erster Linie für den Eigenverbrauch - ein wenig Ertrag bleibt zum Verkauf. John Nguruwes Geschichte ist eine von zwanzig, die auf Stelltafeln einer neuen Ausstellung "Land und Wirtschaft - wer erntet?" im Obergeschoss des Museums Brot und Kunst Bäuerinnen und Bauern in Dörfern in Tansania und in Deutschland zu Wort kommen lässt, als erste und unmittelbare Betroffene agrarpolitischer Entscheidungen.

Strafen, Abhängigkeiten und Interessenkonflikte um das Saatgut

"Ich hätte gerne mehr eigenes Land. Zwei weitere Hektare würden schon reichen, um mich und meine Familie zu ernähren und meine Kinder in die Schule schicken zu können", sagt Aesemisi Shwelekell. Bei den Lebensgeschichten aus Tansania geht es darum, dass Landaneignung, billiger Landkauf also, für große Investoren leicht möglich ist, da in Tansania ein schriftliches Bodenrecht fehlt; es geht um Strafen auf die Verwendung eigenen Saatgutes, um Abhängigkeiten und Interessenkonflikte, berichtete bei der Ausstellungseröffnung die aus Peru stammende Irina Cachay von der in Hamburg ansässigen "Agrar Koordination" des Vereins Forum für Internationale Agrarpolitik. Cachay ist Agrarwissenschaftlerin, Waldorf-Gartenbaulehrerin und Naturpädagogin. In deutschen Dörfern wiederum gibt es andere Zukunftssorgen - das Höfesterben, der fehlende Nachwuchs, die Belastung der Natur durch Düngemittel. Gemeinsam ist in Afrika wie in Europa die abnehmende Biodiversität.

Info: Die Ausstellung ist bis 8. August zu sehen.