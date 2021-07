Ulm

vor 17 Min.

Literaturwoche Donau 2021: Auch Nora Gomringer ist wieder zu Gast

Plus Die "Literaturwoche Donau" 2021 nimmt die Corona-Krise mit Witz, Musik und guten Büchern - ohne irgendetwas zu beschönigen an diesen wirren Zeiten.

Von Veronika Lintner

Fühlt sich an wie eine Achterbahn-Schussfahrt - nur weiß niemand, wohin die Schienen führen. Vielleicht beschreibt genau dieses Bild die Gefühle, die wir in der Pandemie durchlitten, durchleiden. Und so eine Szene, einen schwindeligen Ritt im Fahrgeschäft, hat die "Literaturwoche Donau" als Motiv für ihr Festival-Plakat 2021 gewählt. Ein Schnauzbärtiger stützt gelangweilt den Kopf in die Hand, eine Dame klammert sich furchterregt an den Mitpassagier - und das Kind im letzten Waggon erleichtert seinen Magen. Bewegte Zeiten. Das Comic-Plakat verrät aber: Die "Literaturwoche Donau" 2021 nimmt die Krise mit Witz, Leichtigkeit und guten Büchern - ohne irgendetwas zu beschönigen an diesen wirren Zeiten.

