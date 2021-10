Mann rastet am Ulmer Hauptbahnhof aus und greift Polizisten an

Lautstark herumgeschrien hat ein junger Mann am Ulmer Hauptbahnhof. Als Polizisten einschritten, beleidigte er die Beamten und griff sie an.

Ein 21-Jähriger hat am vergangenen Samstagabend gegen 20 Uhr am Ulmer Hauptbahnhof Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet und eine Beamtin und einen Beamten der Bundespolizei beleidigt und angegriffen. Bereits gegen 19 Uhr war der Mann in der Haupthalle und der Unterführung zu den Gleisen wegen aggressiven Verhaltens aufgefallen und zunächst durch die Streife ermahnt worden. Nachdem er circa eine Stunde später auf dem Bahnsteig 8 lautstark herumschrie, wurde er erneut durch die Polizisten angesprochen.

Der 21-Jährige beleidigte und bedrohte Polizisten am Ulmer Hauptbahnhof

Der aggressive 21-Jährige ließ sich laut Polizei nicht beruhigen und begann, die Einsatzkräfte zu bedrohen und zu beleidigen. Nachdem er gegen die Hand eines Beamten geschlagen hatte, wurde er mithilfe einer zweiten alarmierten Streife zu Boden gebracht und gefesselt, wobei er sich den Maßnahmen widersetzte. Durch den Vorfall wurden weder die eingesetzten Beamtinnen und Beamten noch der bereits polizeibekannte Mann verletzt. Den im Landkreis Biberach wohnhaften 21-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. (AZ)