Mann soll Kinder am Ehinger Tor in Ulm belästigt haben: Polizei sucht Zeugen

Der Mann soll Kindern am Ehinger Tor in Ulm sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Eine Zeugin hatte die Polizei informiert, die daraufhin die Bushaltestelle überwachte.

Ein Mann soll an der Bushaltestelle am Ehinger Tor in Ulm Kinder belästigt und ihnen sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festnehmen. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die den Vorfall gesehen haben.

Nach Polizeiangaben soll sich der 46-Jährige am Montag gegen 7.15 Uhr an der Bushaltestelle "Ehinger Tor" aufgehalten haben. Laut einer Zeugin ist der Mann dort hin- und hergelaufen. Vor einer Gruppe Kinder sei er dann wohl stehen geblieben.

Zunächst soll er wohl eine Tasche vor sich gehalten haben, die er dann aber zur Seite genommen haben soll. Dabei soll sein Geschlechtsteil aus der Hose geschaut haben.

Am Dienstagvormittag sah eine Zeugin den Mann erneut an der Bushaltestelle "Ehinger Tor". Sie informierte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten sei der Mann allerdings bereits verschwunden gewesen. Ob er hier sein Geschlechtsteil zur Schau stellte, sei derzeit nicht bekannt, heißt es.

Polizei überwachte am Mittwoch die Bushaltestelle Ehinger Tor

Am Mittwoch überwachte die Polizei dann die Bushaltestelle. Mithilfe einer Personenbeschreibung konnten der Mann identifiziert werden und der 46-Jährige vorläufig festgenommen werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen der Mann die vergangenen Tage an der Bushaltestelle "Ehinger Tor" sein Geschlechtsteil zeigte. Die werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)