Mehrere Verletzte nach Streit in Ulmer Friedrichsau: Polizei sucht zwei Tatverdächtige

Nach einem Streit in der Friedrichsau in Ulm mit mehreren Verletzten liegt jetzt eine Täterbeschreibung vor. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Nach einer Auseinandersetzung am Sonntag in der Friedrichsau in Ulm laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Nun liegen erste Täterbeschreibungen vor.

Wie berichtet, war es am Sonntag kurz vor 2 Uhr zu einem Streit in der Friedrichsau gekommen, bei dem drei junge Männer verletzt wurden. Ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger erlitten Schnittverletzungen. Einen 19-Jährigen traf ein Schlag, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Die Jugendlichen mussten sich ärztlich behandeln lassen. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, blieb zunächst unklar.

Ulmer Polizei sucht nach Zeugen des Streits in der Friedrichsau

Die Ermittlungen der Ulmer Kriminalpolizei nach dem genauen Tathergang, den Tätern und den Hintergründen der Tat dauern an. Nun haben die Ermittler erste Hinweise auf zwei der Tatverdächtigen. Einer von ihnen wird auf ein Alter zwischen 16 und 25 Jahren geschätzt und mit einer Größe von etwa 1,80 bis 1,85 Meter beschrieben. Er soll schlank und sportlich gewesen sein und kurze, dunkle Haare haben, die zu einem Seitenscheitel gekämmt waren.

Ein zweiter Tatverdächtiger wird auf eine Größe von etwa 1,70 Meter geschätzt. Bei der Auseinandersetzung soll der Oberkörper des Mannes unbekleidet und beschmutzt gewesen sein. Dabei habe er Boxershorts getragen. Nach der Tat soll sich der Mann eine Jeans und ein weißes T-Shirt angezogen haben. Der Verdächtige habe ersten Ermittlungen zufolge eine Kappe oder Mütze getragen. Außerdem habe er schlecht deutsch gesprochen. Beide Männer sollen südländischer Herkunft sein.

Bei ihren Ermittlungen bittet die Ulmer Kriminalpolizei auch die Bevölkerung um Unterstützung. Sie fragt:

Wer kennt die Täter?

Wer hat am Sonntag zwischen 2 und 3 Uhr eine Auseinandersetzung in der Friedrichsau beobachtet?

beobachtet? Wer hat Personen gesehen, auf die die Personenbeschreibungen passen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880. (AZ)