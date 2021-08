Ulm

Mit Witz, Tricks und Finten: Max Abeles Ulm-Krimi "Tote Schwaben leben länger"

Plus Skelette im Moor, tote Obdachlose und ein Millionär - Abeles neuer Ulm-Krimi trumpft mit ausgefuchstem Plot auf. Und die Presse nimmt er aufs Korn.

Von Dagmar Hub

Der Ulmer "Südwestbote" greift die Ulmer Polizei an, und in den Leserbriefen wird in die gleiche Kerbe geschlagen: Zwei Morde an Obdachlosen in Ulm empören die Stadtbevölkerung, und schnell wird der Polizei im Neuen Bau Unfähigkeit vorgeworfen. Dabei ist alles viel, viel komplizierter - und das ahnt Eugen Querlinger, Erster Hauptkommissar der Ulmer Kriminalpolizei: Der Meringer Autor Peter Glowotz, der seine Schwaben-Krimis um den Ulmer Hauptkommissar Querlinger unter dem schwäbischeren Pseudonym Max Abele schreibt, hat sich für seinen neuen 399 Seiten dicken Kriminalroman ein äußerst raffiniertes und ganz und gar ulmisches Plot zurechtgelegt, das den Leser bis zum Ende fesselt.

