Bei einer Absage des Ulmer Weihnachtsmarkts stehen Existenzen auf dem Spiel

Plus Die Nervosität auf dem Ulmer Münsterplatz ist zum Greifen. Alle 110 Buden stehen, doch eine Absage wegen der Corona-Zahlen ist noch möglich. Eine Hängepartie läuft auch in Neu-Ulm.

Die Brausebälle sind eingetütet und auch die Mostbrocken verpackt. Süßwarenhändler Michael Steinmüller könnte gleich loslegen. Doch vielleicht machen ihm Corona und die Landesregierung noch einen Strich durch die Rechnung. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) schloss gegenüber der Deutschen Presse-Agentur eine Absage sämtlicher Weihnachtsmärkte nicht aus. Eine Entscheidung soll noch diese Woche fallen. Es geht um mehr als Adventsstimmung: "Es stehen Existenzen auf dem Spiel", sagt Jürgen Eilts, der Geschäftsführer der Ulmer Messegesellschaft, dem Veranstalter des Ulmer Weihnachtsmarkts.