Ulm/Neu-Ulm

vor 17 Min.

Knall über Ulm und Neu-Ulm: Das steckt hinter dem Fluglärm und den Explosionen

Was steckt hinter dem Fluglärm im Raum Ulm und Neu-Ulm?

Plus Immer wieder ist über der Region rund um Ulm und Neu-Ulm ein lauter Knall zu hören, der sich anhört wie eine Explosion. Was steckt dahinter?

Von Michael Kroha

Es hört sich oftmals an wie heftige Explosionen. Teilweise wackeln Fenster oder gar ganze Wände. Immer wieder ist über der Region rund um Ulm und Neu-Ulm ein lauter Knall zu hören. Zuletzt auch am Dienstagvormittag, 21. September 2021. Was steckt dahinter? Ein Sprecher des Luftfahramtes der Bundeswehr klärt nun auf Nachfrage unserer Redaktion auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen