Ulm/Neu-Ulm

vor 48 Min.

Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm lockt so viele Menschen an wie vor der Pandemie

Plus Die Auflagen sind umständlich, doch das schreckt die Gäste nicht ab. Die Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm kommt an. Das Programm ist oft heiter, aber auch nachdenklich.

Von Andreas Brücken

Ein lauer Spätsommerabend, Musikbegeisterte feiern die Coverband Funks Your Soul, die mit Party Hits von Amy Winehouse oder Earth, Wind and Fire in der Ulmer Neuen Mitte für Stimmung sorgt. Man möchte fast glauben, dass die Pandemie schon Vergangenheit ist. Doch die Freude vor der Livebühne dauert nur 30 Minuten bis der eingezäunte Platz wieder geräumt wird. Genau 106 Besucher und Besucherinnen dürfen jeweils für eine halbe Stunde in die Partyzone, in der die corona-bedingten Sicherheitsabstände eingehalten werden sollen – so will es das Hygienekonzept der 21. Kulturnacht Ulm/ Neu-Ulm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen