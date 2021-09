Ulm/Neu-Ulm

vor 16 Min.

Signal für Demokratie: Ulm und Neu-Ulm treten dem "Pakt der freien Städte" bei

Plus Ulm und Neu-Ulm sind in Budapest offiziell dem "Pact of free Cities" beigetreten. Was das bedeutet - und warum dort auch eine Preisverleihung stattfand.

Von Veronika Lintner

Eine Reisegruppe aus Ulm und Neu-Ulm hat die Stadt Budapest besucht - in demokratischer Mission. Peter Langer von der Donau-Akademie war mit dabei, auch Sebastian Rihm, Direktor des Donaubüros. Außerdem schlossen sich Ulms Erster Bürgermeister Martin Bendel und Neu-Ulms Kulturamtsleiter Ralph Seiffert an. Der Anlass: Die Doppelstadt ist in Ungarn gemeinsam am 16. September, dem "Pact of free Cities" beigetreten. Außerdem wurde dort auch erstmals der György-Konrád-Preis verliehen - "für Demokratie, Freiheit und Menschenwürde im Donauraum". Eine Reise als Signal für standhafte Demokratie und Bürgerrechte weltweit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen