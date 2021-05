Ulm

vor 19 Min.

Neue Klänge in der Basilika: Wiblinger Orgel feierlich eingeweiht

53 Register, 3375 Pfeifen - was in Claudius Winterhalters Instrument steckt, zeigte Wolfgang Treß im Festgottesdienst,

Plus Die neue Hauptorgel der Basilika St. Martin ist in einem Festgottesdienst von Weihbischof Gerhard Schneider gesegnet worden. So klingt das neue Instrument.

Von Dagmar Hub

Hindernisse, die dem Vollendung der Wiblinger Basilika durch eine Hauptorgel entgegenstanden, hat es mehr als genug gegeben - über die Jahrhunderte, und in den letzten Monaten aufgrund der Pandemie ganz besonders. Doch was bis vor Tagen aufgrund der Corona-Inzidenzzahlen in Ulm noch eine Zitterpartie war, konnte am Pfingstsonntag feierlich stattfinden: Die Hauptorgel der Basilika St. Martin, entworfen vom Schwarzwälder Orgelbauer Claudius Winterhalter, wurde in einem Festgottesdienst von Weihbischof Gerhard Schneider gesegnet und erstmals dann öffentlich - von Wiblingens Organisten und Chordirektor Wolfgang Treß - gespielt. Für Gänsehautmomente der Innigkeit sorgte Sopranistin Maria Rosendorfsky beispielsweise mit Franz Schuberts "Heiliglied".