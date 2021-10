Neue Tour: Per Handy-App durchs Ulm der Vergangenheit und der Gegenwart

Plus Mit der App Future History können Gäste und Einheimische Ulm auf eigene Faust mit dem Handy erkunden, Aha-Effekt inklusive.

Ein Wisch mit dem Finger und die Vergangenheit ist da: Das Münster mit halbfertigem Turm im Jahr 1836 oder das Dom-Hotel an der Ecke Münsterplatz/Hirschstraße. Ja, auch die Ulmer selbst haben ihre große Bürgerkirche früher manchmal Dom genannt. Nur ein Beispiel dafür, dass auch Einheimische etwas Neues dazulernen können, wenn sie die Stadt mit der neuen App-Tour erkunden. Doch es sind auch alte Bilder dabei, an die sich einige noch erinnern dürften.