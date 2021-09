Ulm

07:53 Uhr

Neues Nato-Hauptquartier in Ulm startet - und ruft Proteste auf den Plan

Unmittelbar neben der Wilhelmsburg beginnt die Kaserne, die das neue Nato-Unterstützungskommando JSEC Joint Support and Enabling Command beherbergt.

Plus Mit einem Festakt wird bald das neue Nato-Hauptquartier in Ulm in Betrieb genommen. Die Ulmer Ärzteinitiative ruft zur Demo dagegen auf.

Von Oliver Helmstädter

Das Ulmer Nato-Hauptquartier meldet in wenigen Tagen seinen Vollbetrieb an und begeht dies mit einer militaristischen Feier. Die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihr dafür zugesagtes Kommen zwar abgesagt. Doch der Protest dagegen soll dennoch laut werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen