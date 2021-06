Ulm

vor 18 Min.

Opfer des Anschlags in Mali werden jetzt in Ulm versorgt

Nachdem am Freitagmorgen zwölf deutsche Soldaten bei einem Selbstmordattentat in Mali verletzt worden waren, sind die Verletzten im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus BWK zur Behandlung eingeliefert worden.

Plus Im westafrikanischen Land Mali wurde eine Wagenburg aus UN-Soldaten mit einem Sprengsatz angegriffen. Die verletzten deutschen Soldaten werden jetzt in Ulm behandelt.

Von Thomas Heckmann

Nachdem am Freitagmorgen zwölf deutsche Soldaten bei einem Selbstmordattentat in Mali verletzt worden waren, sind die Verletzten am Samstag mit zwei Sanitätsflugzeugen der Bundeswehr zurück nach Deutschland geholt worden. Am Sonntagmorgen um halb zwei Uhr kamen die letzten von ihnen im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus an, wo sie weiter versorgt werden.

