Party im Kreisverkehr: Wenn der Blaubeurer Ring in Ulm zur Festzone wird

Nie zuvor wurde die Grünfläche in der Mitte des Kreisverkehrs Blaubeurer Ring an der B10 kulturell bespielt. Bis zu diesem Wochenende.

Premiere: Die Mitte des Kreisverkehrs Blaubeurer Ring an der B10 wurde kulturell bespielt. Liegestühle, Bierinseln und Grün sorgten trotz Regens für eine außergewöhnliche Stimmung umgeben von Hauptverkehrsachsen. "Damit bietet die Location nicht nur einen außergewöhnlichen Rahmen für den Auftakt des Kultursommers, vielmehr sollen Kenntnisse in der Bespielung des Ortes für die Landesgartenschau 2030 erlangt werden", sagt Sabine Schwarzenböck, die Leiterin der Kulturabteilung in Ulm. Das ganze Wochenende wurde die Grünfläche inmitten des Kreisverkehrs zum Veranstaltungsgelände und bildete damit den Startschuss zu einer vielseitigen Veranstaltungsreihe des Ulmer Kultursommers. (AZ)