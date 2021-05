Ulm

11:35 Uhr

So kämpft der Ulmer Ex-Kommissar Manfred Paulus gegen Sexsklaverei

Prostitution ist in Deutschland legal. Das zieht die organisierte Kriminalität an, kritisiert Ex-Polizist Manfred Paulus.

Plus Seit Jahrzehnten kämpft der frühere Ulmer Polizist Manfred Paulus gegen Sexsklaverei und Menschenhandel. Jetzt bekommt er dafür das Bundesverdienstkreuz. Heute Abend ist er beim SWR zu Gast.

Von Sebastian Mayr

Manfred Paulus denkt an seine Enkel. "Sie sollten eine Zukunft haben, die einigermaßen lebenswert ist", sagt er. Damit das so kommt, kämpft der Blausteiner seit vier Jahrzehnten gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel - und damit auch gegen den Einfluss organisierter Kriminalität in Deutschland. Für sein Engagement wird der Erste Kriminalhauptkommissar a. D. nun mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Es ist ein Engagement, das auch nach dem Ruhestand weiterging. Nur anders als zuvor.

Themen folgen