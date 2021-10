Lastwagen rammt Auto auf der A8: keine Verletzten

Ein Lastwagen erfasst ein Auto und schiebt es rund 30 Meter vor sich her. Warum dabei keine Menschen zu Schaden kamen.

Hoher Sachschaden ist am Freitag bei einem Unfall auf der A8 bei Temmenhausen entstanden, als ein Lastwagen ein Auto gerammt hat. Menschen wurden dabei nicht verletzt.

Autobahn: Polizei Ulm ermittelt nach Unfall auf der A8 bei Merklingen

Kurz vor 12 Uhr fuhr ein 57-Jähriger nach Polizeiangaben mit seinem Lastwagen auf der Autobahn in Richtung München. Bei Temmenhaus hatte zu dieser Zeit ein Suzuki eine Panne. Dort kam der Lastwagen nach rechts auf den Standstreifen ab. Er rammte das Auto und schob es rund 30 Meter vor sich her. Die Insassen hatten den Wagen zum Glück längst verlassen. So wurde durch den Unfall niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Sie ermittelt, um die Ursache des Unfalls festzustellen. (AZ)

