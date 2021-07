Transporter rammt Bus: Zwei Verletzte nach Unfall in Ulm

Ein Transporter rammt einen Bus in Ulm. Bei dem Unfall werden zwei Menschen verletzt.

Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag in Ulm. Den Gesamtsachschaden an den beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 11.000 Euro.

Gegen 16.30 Uhr setzte sich demnach die Mitarbeiterin eines Briefzustellunternehmens ans Steuer ihres Fahrzeugs. Die Frau wollte vom Gehweg auf die Gögglinger Straße fahren. Dort war ein Bus in Richtung Ulm unterwegs. Auf den hatte die 59-Jährige nicht geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Der 59-jährige Lenker des Busses sowie die Fahrerin des Transporters trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die zwei Businsassen blieben unverletzt.

Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. (AZ)