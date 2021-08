Ulm

vor 2 Min.

Trotz Hochwasser: Warum ein Ulmer Rettungsbus noch immer in der Garage steht

Plus Unbenutzt steht seit Monaten einer der beiden Intensiv-Rettungsbusse in Ulm in einer Garage – trotz Hochwasser-Katastrophe. Wie kann das sein? Zwei Ministerien erklären sich.

Von Michael Kroha

Nach der Hochwasser-Katastrophe im Westen Deutschlands mussten Krankenhäuser evakuiert werden. Dazu fuhren auch Kräfte aus der Ulmer Gegend mit Rettungswagen in das Krisengebiet. Die beiden Rettungsbusse, die derzeit in Ulm stehen, kamen dabei allerdings nicht zum Einsatz. Einer dieser Intensivbusse weilt auch drei Monate nach der Anschaffung noch immer ungenutzt in einer Garage. Wie kann das sein?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen