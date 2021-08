Ulm

Truck fürs Erste-Hilfe-Training in Ulm: In zehn Minuten zum Lebensretter werden

Wer den Trainingstruck betritt, erlebt ein realistisches U-Bahn-Ambiente und muss eine kollabierte Person am Leben halten, bis der Rettungsdienst eintrifft.

Plus Die Quote der Ersthelfer bei einem Herzstillstand liegt in Deutschland nur bei 40 Prozent. Wie Ratiopharm und die Johanniter das von Ulm aus ändern wollen.

Von Sebastian Mayr

Es rattert und klappert, die U-Bahn ist unterwegs. Da dreht sich der Fahrer um und schaut zu den Passagieren: Jemand liegt reglos auf dem Boden. "Du", sagt der Fahrer und zeigt mit der Hand nach hinten. Dann gibt er genaue Anweisungen, wie sein Fahrgast helfen muss: Ansprechen, Atmung prüfen, den Reißverschluss der Jacke aufzippen, die Hände auf die Brust, Herzdruckmassage. So lange, bis die Sirenen des Rettungsdienstes zu hören sind. Diese Szene kann jeder und jede erleben. Im Alltag, aber auch im Erste-Hilfe-Trainingstruck, der von Freitag an durch Deutschland tourt. Start ist auf dem Ulmer Münsterplatz. Ratiopharm und die Johanniter wollen den Menschen die Scheu vor dem Helfen nehmen. Und sie wollen 10.000 Leben retten.

