Ulm

vor 13 Min.

Ulmer Bariton mit Weltniveau: Konstantin Krimmels Konzert am Ulmer Marktplatz

Plus Der Ulmer Bariton, bald Ensemblemitglied an der Bayerischen Staatsoper in München, gibt im Rahmen des Ulmer Kultursommers ein Freiluftkonzert.

Von Dagmar Hub

Ein derart kalter Abend ist eigentlich ungeeignet für ein Open-Air-Konzert. Aber immerhin - zum Ende des Tages hin verzogen sich am Donnerstag die Regenwolken und ein proppenvoller Ulmer Marktplatz zeigte das immense Interesse der Menschen an einem Ereignis, das auch für Konstantin Krimmel - am Klavier begleitet von Ammiel Bushakevitz - ein Experiment war: Der in Ulm geborene und aufgewachsene Bariton, der zur neuen Spielzeit Ensemblemitglied an der Bayerischen Staatsoper in München sein wird, gab im Rahmen des Ulmer Kultursommers in seiner Heimatstadt ein Freiluftkonzert. Es war ein großer Abend - dass am Ende des zweistündigen Konzerts geschlossen alle Zuhörerinnen und Zuhörer stehend applaudierten, und dass viele um die Absperrung herum stehengeblieben waren, zeugt davon.

