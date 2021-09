Ulmer Forscher: Millionenförderung für Batterieforschungsfabrik hat sich überholt

Plus Zum zehnjährigen Jubiläum des Helmholtz-Instituts in Ulm spricht Professor Maximilian Fichtner, warum sich eine 500-Millionen-Förderung erledigt habe.

Der Aufschrei war groß vor zwei Jahren: Denn nicht Ulm, sondern Münster ( Nordrhein-Westfalen) erhielt den Zuschlag über grob 500 Millionen Euro des Bundes zum Bau einer Forschungsfabrik für die Batteriezellenfertigung. In Ulm wurde Schiebung gewittert, schließlich gilt die schwäbische Münsterstadt entgegen Münster als Batteriehochburg, sodass auch Fachleute der Fraunhofer-Gesellschaft dem Bund Ulm als Standort vorschlugen.