Ulmer Kultursommer: Die Kunst blüht auf zwischen 200 Rosensorten

Kultursommer im Ulmer Rosengarten: Richard Géczi, Steintechniker am Ulmer Münster und Steinbildhauer, schlug vor den Augen der Zuschauer am Freitagabend einen überdimensionalen Rüsselkäfer aus einem Eisblock.

Plus Beim Ulmer Kultursommer-Event zeigen Künstler im Rosengarten überraschende, ironische, neugierig machende Objekte. Das zog Publikum an wie noch nie.

Von Dagmar Hub

Eine Lederjacke hängt an einem Haken an den Backsteinen der Stadtmauer, darüber eine kamelhaarfarbene Schiebermütze. Der in Weißenhorn geborene Künstler Emil Kräß, Steinmetz am Ulmer Münster, hat die Stadtmauer zur Garderobe gemacht: Die Jacke glänzt, aus ein paar Schritten Entfernung scheint sie aus Kunstleder. Doch dem ist nicht so. Jacke und Mütze sind täuschend echt aus Stein gefertigt. Emil Kräß' Jacke ist eine Kunst-Lederjacke aus Diabas, der bereits in der Steinzeit für Werkzeuge verwendet wurde, die Mütze aus Lauchheimer Sandstein, der auch am Münster Verwendung findet. Die beiden überraschenden Exponate waren am Wochenende Teil der Ulmer Kultursommer-Veranstaltung "I never promised you a rose garden", eines Gemeinschaftsprojekts der Griesbadgalerie, der Stiege und des Gleises 44.

