Ulmer Reichsbürger-Bank hat geschlossen

Plus Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen der "Gemeinwohlkasse" in Ulm, der Vermieter kündigte. Jetzt ist scheinbar alles vorbei. Ist auch das Geld weg?

Wo bis vor Kurzem noch täglich Menschen ein und aus gingen – "aus allen Schichten der Gesellschaft", wie es ein Nachbar der Ulmer "Gemeinwohlkasse" beobachtet hat – hängt nun ein Schild im Schaufenster: "Zu vermieten". Die Ulmer Reichsbürger-Bank hat zum Ende Juni ihre Pforten geschlossen. Und möglicherweise ist auch das gesamte Geld futsch, das Kunden dort einbezahlt haben.