Uniklinik Ulm macht im Corona-Jahr 5,1 Millionen Euro Verlust

Plus Die Pandemie hat für das Universitätsklinikum Ulm auch finanziell gravierende Folgen. Das Krankenhaus schreibt erstmals seit Jahren wieder rote Zahlen.

Die Corona-Pandemie hat das Universitätsklinikum Ulm vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Intensivstationen arbeiteten teilweise am Anschlag. Beschäftigte klagten über "chaotische Zustände" (wir berichteten). Jetzt steht fest: Corona hatte auch massive Auswirkungen auf die finanzielle Situation des Großkrankenhauses.