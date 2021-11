Ulm/Unterallgäu

18:30 Uhr

"Hammermäßige Schmerzen": Wie Migräne-Patienten leiden und wie sie sich helfen wollen

Plus Die Attacken sind für die Betroffenen brutal, viele Menschen nehmen Migräne dennoch nicht ernst. Eine Gruppe in Ulm will Unterstützung bieten.

Von Sebastian Mayr

Als würde ihr jemand einen Schraubenzieher ins Ohr rammen und drehen. So fühlen sich die Schmerzen an, unter denen Lucia Baumann bei ihren Migräne-Attacken leidet. Sie hat ihren Alltag umgestellt, um den Anfällen vorzubeugen. Doch die Krankheit geht nicht weg. Und bisweilen fehlt auch das Verständnis der Mitmenschen. Baumann will nun eine Selbsthilfegruppe gründen, die sich in Ulm trifft. Das Interesse und die Erwartungen sind groß.

