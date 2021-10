Ulm

vor 15 Min.

Verdächtiger Gegenstand: Polizei räumt Galeria Kaufhof in Ulm

Die Polizei hat Galeria Kaufhof in Ulm geräumt.

Die Bedrohungslage ist unklar. Ein Entschärfungskommando ist in Galeria Kaufhof in Ulm im Einsatz. Was ansonsten bekannt ist.

Von Johannes Rauneker

