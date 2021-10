Ulm

vor 17 Min.

Was Menschen von Bienen lernen können: Heyoka-Theater spielt im Roxy

Plus Im Ulmer Roxy spielt die integrative Theater-Gruppe Heyoka eine Hommage an die Biene, an ihren Wert für Mensch und Natur. Ein Stück nicht nur für Imker.

Von Veronika Lintner

Die Zahl acht, die das Heyoka-Theater auf den Bühnenboden des Roxy kreidet, die könnte auch gut als Zeichen für die Unendlichkeit stehen. Oder schlicht für die Ziffer selbst. Aber tatsächlich ist dies genau jene Bahn, die alle Bienen fliegen, wenn sie ihren Schwänzeltanz vollführen. So dreht sich auch das neue Stück der Theatergruppe um diese Kreise - und vor allem um das Insekt. Auf der Bühne viel Getummel, in knuffigen, liebevollen Kostümen, mit Flügelhüten und in Bienen-Schwarz-Gelb. Doch was spielerisch wirkt, bietet tatsächlich Wissen und dringt auch in Seelentiefen: Gemeinsam forscht der bunte Heyoka-Bühnenschwarm nach dem Wesen des Tiers - danach, was Mensch von Biene lernen kann, und was sie für uns so unersetzlich lebenswichtig macht.

