Weitere Absagen und Verschiebungen am Ulmer Roxy

Emil Bulls und "Robbi & Friends" verschieben ihre Konzerte im Ulmer Roxy. "Playlab Ecstatic Shiva Dance" und Sigmar Gabriels Vortrag finden später statt.

Wegen der aktuellen Corona-Lage und der damit verbundenen Beschränkungen kommt es am Ulmer Roxy zu weiteren Verschiebungen von Konzerten und Veranstaltungen. Das Ulmer Kulturzentrum teilt die betroffenen Veranstaltungen der nächsten 14 Tage mit.

Emil Bulls verschieben erneut ihren Auftritt in Ulm

Das geplante Konzert der Emil Bulls am 26. November wird auf den 5. November 2022 verschoben. Tickets behalten laut Roxy ihre Gültigkeit für den neuen Termin oder können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Das "Playlab Ecstatic Shiva Dance" mit DJ Klaus Fumy am 27. November entfällt. "Wir suchen derzeit einen Ausweichtermin, den wir so bald wie möglich bekannt geben", erklärt das Roxy-Team.

Der Vortrag von Ex-Bundesminister Sigmar Gabriel, der in Kooperation mit dem Verein Bürgerimpulse veranstaltet wird, wird vom 1. Dezember auf den 2. März 2022 verschoben. Die Karten für Veranstaltung in der Donauhalle behalten ihre Gültigkeit.

Das Roxy sucht nach einem neuen Termin für "Robbi & Friends"

Auch das geplante Konzert von "Robbi & Friends" am 4. Dezember wird verschoben. Auch hier steht laut Roxy der neue Termin noch nicht fest. Auch hier gilt: Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin oder können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. (AZ)