Ulm: Werbung mit Pickeln

Zwei vermeintlich schlüpfrige Plakatslogans sorgen in Ulm für Aufregung. Mit Recht?

Eine alte Regel für Werbetreibende lautet so schlicht wie erfolgreich: „Sex sells“, also Sex verkauft sich bestens. Das war wohl auch der Hintergedanke der Ulmer Agentur, die sich die Sprüche für die Plakatkampagne mit dem Titel „Ulm erleben“ ausgedacht hat, mit der unter anderem für den – ja, das heißt nun mal so – Öffentlichen Personennahverkehr geworben werden soll. Zwei Slogans hat nun Oberbürgermeister Gunter Czisch nach einer Beschwerde der SPD-Rathausfraktion zügig in die Tonne getreten. Wurden also die beiden Parolen zu Recht gekippt, die da lauten: „Hamburg ist auch durch viel Verkehr berühmt geworden“ und „Einparken ohne Vorspiel gibt’s nur am Stadtrand. Park&Ride in Ulm“?

Schlüpfrig oder dämlich?

Ja natürlich. Allerdings nicht, weil sie schlüpfrig, sondern vielmehr dämlich sind. Nur weil etwas zweideutig klingt, muss es noch lange nicht originell sein. Es ist diese Art von pubertätspickeligem Schulhofhumor, der einer Stadt wie Ulm tatsächlich nicht gut ansteht. Er ist in promilleschwangeren Runden, bei denen es auf das Niveau nicht mehr so recht ankommt, besser aufgehoben als an städtischen Plakatwänden.

Das Sexismus-Fass

Aber nun gleich das große Sexismusfass aufzumachen, geht dann doch zu weit. Da haben sich Werber schon ganz andere Dinge geleistet als diese harmlosen Sprüchlein. So, damit der Shitstorm über den Schreiber dieser Zeilen nun auch zünftig losbrechen kann: Es hat sich mittlerweile eine gewisse Überempfindlichkeit in der Gesellschaft herausgebildet, die alles, was zweideutig sein könnte, mit dem Sexismus-Bannfluch belegt und zur Hölle wünscht. Da wäre ein wenig mehr Gelassenheit angebracht, zumal sich etwa bei diesen Ulmer Sprüchen nun wirklich niemand diskriminiert fühlen muss.

Ist das wirklich peinlich?

In einem Punkt hat die SPD allerdings recht: Grafisch gelungen sind die Plakate nicht, sie sind auch nicht sonderlich gut zu lesen. Ob sie damit allerdings den Tatbestand der Peinlichkeit erfüllt, wie die Genossen meinen, sei dahingestellt.

Aber, die Aufregung um die Slogans, die in den Sozialen Medien gewohnt kontrovers diskutiert werden, hat eines bewirkt: jede Menge Aufmerksamkeit für diese Kampagne. Damit ist ein wesentliches Ziel der Werber bereits erfüllt. Man könnte es auch so formulieren: Die Kritiker sind den Machern voll auf den Leim gegangen.

Lesen Sie dazu: Schlüpfrige Plakat-Aktion mit „Verkehrs“-Unfall

Ulm macht die nächste Baustelle auf

Busfahren in Ulm und Neu-Ulm wird samstags kostenlos

Neuer Bahnhofsvorplatz in Ulm kann kommen

Themen Folgen