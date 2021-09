Willkommen am Weinberg: Das ist Ulms neues 100-Millionen-Euro-Wohnviertel

Plus Auf dem Areal der ehemaligen Hindenburgkaserne auf dem Ulmer Eselsberg wird gebaut, was das Zeug hält. Nun war Richtfest für den ersten Bauabschnitt.

Lange hatte Ulm auf eine solche Bautätigkeit warten müssen: In den 1990er-Jahren wurde ein ähnliches Volumen investiert wie derzeit auf dem Ex-Kasernenareal. Und zwar für den damals "neuen" Eselsberg. "Mit der Ulmer Heimstätte zusammen verbauen wir hier fast 100 Millionen Euro", berichtet OB Gunter Czisch auf dem Richtfest am Weinbergweg. Die städtische Ulmer Wohnungs- und Siedlungs- Gesellschaft (UWS) investiere pro Jahr gerade 60 Millionen Euro. "Das Doppelte vom langjährigen Schnitt."