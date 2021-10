Ulm

Zum 101. Geburtstag: Gesprächskonzert erinnert an den Ulmer Künstler Peter Ury

Peter Urys "The Kiss of Judas" fasziniert bis heute. In diesem Buch rehabilitiert er den Apostel Judas.

Plus Peter Ury war jüdischer Musikjournalist, Pianist, Komponist, der aus Ulm vor den Nazis fliehen musste. Zum 101. Geburtstag ehrt ihn das Scherer-Ensemble.

Von Dagmar Hub

"The Kiss of Judas" heißt ein Buch von Peter Ury, das 1976 - im Jahr des Todes des Autors - erschien und das den Apostel Judas rehabilitiert. "Absolut faszinierend" nennt Silvester Lechner, früherer Leiter des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg, dieses Werk, von dem sich ein Exemplar im Besitz des DZOK befindet. Der in Ulm geborene jüdische Musikjournalist, Pianist und Komponist Peter Ury, der seine Werke in englischer, deutscher und hebräischer Sprache schrieb, wäre nun am 3. November 101 Jahre alt geworden. Ein Gesprächskonzert des Scherer-Ensembles am 3. November ehrt den Komponisten; es hätte bereits zum 100. Geburtstag stattfinden sollen, musste aber wegen der Pandemie verschoben werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

