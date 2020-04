vor 18 Min.

Ulm will regionalen Online-Marktplatz für Lebensmittel aufbauen

Stadt und Ulmer City unterstützen den Aufbau einer Datenbank und die Anpassung von „Emmas.app“ für Ulm. Das soll vor allem kleinen Lebensmittelhändlern nutzen.

Vor allem kleinere, lokale Lebensmittelhändler sollen den Online-Marktplatz nutzen, der in Zeiten von Corona kontaktloses Einkaufen ermöglicht. Ursprünglich wurde Emmas.app in einem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekt entwickelt, um die Versorgungsstruktur in ländlichen Regionen aufrechtzuerhalten.

In der Corona-Krise bietet die App für Lebensmittelanbieter einen kostenlosen Zugang: Sie können ihr Produktsortiment schnell und unkompliziert digitalisieren, indem sie sich registrieren und ihr Sortiment hochladen. Sobald der Laden freigeschaltet ist, können Kunden auf das Sortiment zugreifen und direkt online bezahlen. Die Waren können kontaktlos abgeholt oder in Abstimmung mit dem jeweiligen Anbieter nach Hause geliefert werden. Zudem bietet der digitale Marktplatz die Möglichkeit einer Kontaktfunktion, sodass Familie, Freunde und freiwillige Helfer Lebensmittel mitbringen können.

App leistet auch Beitrag zur Nachbarschaftshilfe

„Dadurch leistet die neue App gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Nachbarschaftshilfe“, sagt Ulms OB Gunter Czisch. Markus Mendler, Wirtschaftsförderer der Stadt Ulm, hebt hervor, dass Emmas.app helfen könne, „Umsatzeinbußen von lokalen Lebensmittelhändlern teilweise aufzufangen und die wirtschaftliche Existenz der Anbieter zu sichern“. Initiiert und koordiniert wird das Projekt von der Geschäftsstelle Digitale Agenda der Stadt Ulm.

Die Stadt Ulm ermuntert alle kleineren Lebensmittelhändler wie Bäckereien, Metzgereien, Getränkehändler, Dorfläden, Imker, Winzer oder Hofläden, sich umgehend kostenlos zu registrieren. Bürger können sich die App kostenlos auf ihr Handy herunterladen und mittels Eingabe der Postleitzahl bei allen registrierten Händlern bestellen und damit die lokalen Einzelhändler unterstützen.

Für Fragen zur neuen App steht Nathalie Wingartz von der Digitalen Agenda der Stadt Ulm per E-Mail an n.wingartz@ulm.de oder telefonisch unter 0731/161-1008 zur Verfügung. (az)

