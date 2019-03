25.03.2019

Ulmer Biber kommen nicht nach Rumänien

Erfahrungen zeigen: Das Umsiedeln der Tiere bringt nichts

Ulmer Biber könnten nach Rumänien umgesiedelt werden, weil sie hier vor allem in hochwassergefährdeten Gebieten eine Plage darstellen. Diesen Vorschlag hat die FWG-Stadträtin Helga Malischewski gemacht – und jetzt eine Antwort von Oberbürgermeister Gunter Czisch bekommen. Der schreibt, die Stadt habe sich Malischewskis Wunsch entsprechend in Potsdam erkundigt, wo in der Vergangenheit Biber gefangen und umgesiedelt worden waren. Das Ergebnis: Die Aktion war erfolgreich.

Beim ersten Anlauf kehrte die Biberfamilie nach zwei Wochen wieder in den Schlosspark Sanssouci zurück, dessen Bäume durch den Umzug geschützt werden sollten. Schutzzäune und eine künstlich errichtete Biberburg im neuen Revier halfen nichts. Beim zweiten Versuch wählte man ein deutlich weiter entferntes neues Gebiet aus. Daraufhin zog eine andere Biberfamilie im Schlosspark ein. Ähnliche Erfahrungen hat die Bundeshauptstadt Berlin im Schlosspark Charlottenburg gemacht, wie die Ulmer Stadtverwaltung in Erfahrung brachte. „Wie das Beispiel Potsdam zeigt, ist eine Umsiedelung nicht unbedingt zweckmäßig“, schreibt Czisch. Er nennt ein weiteres Risiko: Verursacht ein umgesiedelter Biber im neuen Revier Schäden, könnte die Person haftbar gemacht werden, die ihn dort ausgesetzt hat.

Weil Biber extrem territorial seien, würden sie unterlegene Tiere und auch den eigenen Nachwuchs aus ihrem Revier vertreiben. Das erkläre, warum ein Nager kürzlich beim Blaubeurer Ring überfahren wurde – fernab jeglichen Gewässers. Das Tier war wohl auf der Suche nach einer neuen Heimat.

In Bayern gibt es einen Ausgleichsfonds für Biberschäden. Der existiert in Baden-Württemberg nicht, da das Land nicht für herrenlose Tiere haften will. Dafür haben Landwirte auf bestimmten Abschnitten das Recht, Biberdämme zu entfernen, um Schäden vorzubeugen. (mase)

