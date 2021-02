vor 17 Min.

Ulmer Roxy: Die ersten Choreografen stehen fest

Mehr als 300 Menschen haben sich auf die Ausschreibung des Ulmer Roxy hin beworben. Eine Kanadierin und ein Israeli bekamen den Zuschlag.

Davon können aufstrebende junge Choreografen in Zeiten der Pandemie nur träumen: Ein Produktionsbudget, Probenmöglichkeiten für etwa drei Wochen sowie einen Zuschuss zum Lebensunterhalt, Reisekosten und eine Unterkunft vor Ort: Am Ulmer Roxy bietet in diesem Jahr das von Pablo Sansalvador initiierte "ResearchLab" vier Mal "Choreographers in Residence" die Chance, mit optimalen Bedingungen ihre Ideen zu einem Tanzstück vom Konzept bis zur Aufführung zu realisieren.

Auf die Ausschreibung gab es eine riesige Resonanz, fast 300 Choreografinnen und Choreografen aus 37 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien bewarben sich. Nun hat die Jury die Entscheidung über die ersten beiden Gewinner des Programms getroffen.

Roxy in Ulm: Ein Tanzstück über wirre Corona-Regeln

Die Kanadierin Jasmine Ellis, die aktuell in München lebt und auch als Filmregisseurin bereits auf sich aufmerksam gemacht hat, wird erste "Choreographer in residence" des Roxy-Programms sein und bereits am 1. März mit den Proben für ihr Stück beginnen. Da die geltenden Corona-Beschränkungen eine Aufführung des Projektergebnisses vor Publikum zunächst vermutlich verhindern, wird Jasmine Ellis ein choreografisches Duett für Film kreieren, das die verwirrenden ungeschriebenen Regeln von Verhaltensweisen untersucht, die allgemein als akzeptabel gelten. Die Verfilmung des Projekts wird nach Fertigstellung auf den Social-Media-Kanälen des Roxy gestreamt werden.

Nach ihr wird der Israeli Yotam Peled, der seit 2015 in Deutschland lebt, mit fünf Tänzern und Tänzerinnen sein Tanztheater-Projekt "Fauna Futura" realisieren. Der 1989 geborene Freelancer begann mit dem Tanz erst als 21-Jähriger und hat eine Ausbildung in zeitgenössischer Zirkuskunst. (köd)

Lesen Sie auch: