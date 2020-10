vor 5 Min.

Ulmer haben es erforscht: So kämpft unser Körper gegen Corona

Plus Entdeckungen von Ulmer Forschern zur Abwehrstrategie gegen das neuartige Virus lässt Hoffnung keimen. So viele Menschen liegen in Ulm auf der Intensivstation.

Dass eine menschliche Zelle ist dem neuen Coronavirus (SARS-CoV-2) nicht völlig schutzlos ausgeliefert ist, ist haben Ulmer Wissenschaftler erforscht.

Um sich gegen den Erreger zu wehren, stellt sie verschiedene antivirale Faktoren her, die sich zum Beispiel an das Erbgut des Virus anheften und es zerschneiden. Solche Verteidigungsmechanismen könnten nach Einschätzung des Ulmer Universitätsklinikums eine Rolle bei neuen Covid-19-Therapien spielen.

Frank Kirchhoff

Derzeit werden in der Ulmer Uniklinik elf Menschen wegen Covid-19 behandelt, im benachbarten Bundeswehrkrankenhaus nur einer. Davon drei auf der Intensivstation, künstlich beamtet werde müsse derzeit nur ein Covid-19-Patient. Aus den Kreiskliniken Neu-Ulm wurden in den vergangenen 14 Tagen zwei Intensivpatienten nach Ulm verlegt.

Strategie gegen Corona

Jetzt haben Forschende aus Virologie und Mikrobiologie der Ulmer Universitätsmedizin um Professor Frank Kirchhoff einen vielversprechenden zellulären Faktor charakterisiert. Gemeinsam mit Kollegen des Londoner King’s College beschreiben sie die Effekte der Verteidigungsstrategie (ZAP) in einem Fachjournal namens M-Bio.

Mit einer derartigen antiviralen Wirkung hatte die Erstautorin der Studie, Rayhane Nchioua, nicht gerechnet: „Wir waren schon überrascht, wie effektiv dieser zelluläre Faktor SARS-CoV-2 hemmt und hoffen, dass unsere Ergebnisse helfen werden, Immuntherapien gegen dieses Virus zu verbessern“, sagt die Doktorandin am Institut für Molekulare Virologie des Universitätsklinikums Ulm.

Forscher aus Ulm gegen Corona

„Viren versuchen, ihre Wirte nachzuahmen“, erklärt Kirchhoff, Seniorautor der Studie. So laufen sie weniger Gefahr, von den Waffen des Immunsystems – etwa den molekularen Scheren der Zelle – angegriffen zu werden. Das gelingt ihnen aber nicht vollständig. In Experimenten mit menschlichen Lungenzelllinien konnten die Forschenden zeigen, dass ein bestimmtes Protein ZAP (Zinc Finger Antiviral Protein) die Vermehrung von SARS-CoV-2 hemmt.

Noch deutlicher zeigte sich der antivirale Effekt von ZAP, wenn die Forschenden Interferone zu den Zellen gaben. Diese Proteine stellen eine zentrale Komponente des angeborenen Immunsystems dar. Sie kurbeln zahlreiche Abwehrmechanismen an – zum Beispiel die Herstellung von ZAP, wie das Team beobachtete. Reduzierten sie die Produktion von ZAP hingegen, so konnte sich das Virus wieder besser in den Zellkulturen vermehren. Dies spricht dafür, dass ZAP eine wichtige Rolle in der körpereigenen Immunantwort spielt.

Ganz neu ist der Ansatz nicht: Interferone werden bereits als Medikamente gegen Virusinfektionen, etwa gegen Hepatitis B und C, eingesetzt. Es war bereits bekannt, dass SARS-CoV-2 empfindlich auf Interferone reagiert. Welcher Typ das Virus am effektivsten bekämpft und welche Faktoren daran beteiligt sind, war bislang allerdings unklar. Die stärksten Effekte beobachten die Virologen mit Interferon Gamma – und diese führten auch zur größten Erhöhung der ZAP-Produktion. Deshalb schlagen sie vor, dieses Molekül bei der Entwicklung von Medikamenten gegen COVID-19 in Erwägung zu ziehen.

Am Institut für Molekulare Virologie der Ulmer Universitätsmedizin haben die Arbeitsgruppen von Professor Frank Kirchhoff, Dr. Konstantin Sparrer, Professor Jan Münch und Juniorprofessor Dr. Daniel Sauter zu der Studie beigetragen. Zudem waren Professor Steffen Stenger (Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Universitätsklinikum Ulm) sowie Kollegen vom King’s College beteiligt.

Die aktuelle Studie wurde vor allem mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) realisiert. (heo/az)

Auch interessant:

Ulmer Professorin: „Wissenschaftler haben schon lange gewarnt“





Themen folgen