Umfrage zu Corona-Lockerungen: Haben Sie sich mehr erhofft?

Was halten Sie von den jüngsten Lockerungen? Eine Umfrage in Neu-Ulm.

Plus Seit fast einem Jahr leben wir mit Einschränkungen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie erlassen wurden. Sind Sie enttäuscht von den jüngsten Lockerungen?

Von Andreas Brücken

Seit nun fast einem Jahr leben wir mit Einschränkungen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie erlassen wurden. Einzelhändler, Gastronomen oder Kulturschaffende setzten große Hoffungen in die Beschlüsse der Ministerrunde am Mittwoch. Doch soll das Leben zunächst gering Fahrt aufnehmen, sozusagen mit der Hand an der Notbremse, falls die Ansteckungszahlen wieder steigen sollten. Sind Sie enttäuscht?

Edgar Wucher Bild: Andreas Brücken

Edgar Wucher aus Neu-Ulm sagt: Egal ob im Radio oder im Fernsehen – alles dreht sich nur noch um Corona, ich kann es nicht mehr hören. Mit der neuen Verlängerung bin ich natürlich unzufrieden, weil ich mir mehr Freiheit erhofft hätte. Die richtige Entscheidung wäre gewesen, endlich wieder die Gaststätten und Läden zu öffnen. Soll das denn noch die nächsten Jahre so weiter gehen?

Eva Brunnhuber Bild: Andreas Brücken

Eva Brunnhuber aus Neu-Ulm sagt: Ich habe es mir abgewöhnt auf die schlechten Nachrichten zu hören. Das macht nur schlechte Laune für eine Situation, die ich nicht ändern kann. Stattdessen warte ich ab, dass sich die Welt wieder etwas normalisiert und das Leben wieder in Gang kommt. Solange versuche ich, so weit es geht, nur die positiven Dinge an mich heran zu lassen.

Roland Picka Bild: Andreas Brücken

Roland Picka aus Neu-Ulm sagt: Viele Menschen versuchen seit Monaten hier mitzureden, selbst wenn sie von so einem schwierigen Thema wenig Ahnung haben. Ich selber wünsche mir Öffnungen sehnlich – doch das hilft nichts. Diese Situation bringt neue Pflichten für uns, an die wir uns halten müssen. Dabei dürfen wir keine getrennten Wege gehen, sondern müssen zusammenhalten.

David Lehnert Bild: Andreas Brücken

David Lehnert aus Neu-Ulm sagt: Eigentlich weiß ich noch nicht viel über die Beschlüsse und welche neuen Corona-Regeln es nun gibt, ist mir persönlich noch etwas unklar. Ich bin lieber etwas vorsichtiger, wenn es um meine und die Gesundheit meiner Mitmenschen geht. Aber natürlich fehlt es mir, mal wieder gemütlich durch die Stadt zu bummeln, so wie es früher ganz selbstverständlich war.

