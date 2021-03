14:00 Uhr

Umfrage zum Verkehr: Wie fahrradfreundlich finden Sie Neu-Ulm?

Plus Fahrradfahren erfreut sich seit dem Corona-Lockdown immer größerer Beliebtheit. Doch wie fahrradfreundlich finden Sie Neu-Ulm? Eine Umfrage.

Von Andreas Brücken

Seit dem Lockdown erfreut sich das Fahrradfahren immer größerer Beliebtheit. Jährlich ermittelt der Allgemeine Deutsche Fahrradklub (ADFC) die fahrradfreundlichsten Städte. In der Kategorie zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern steht die Stadt Neu-Ulm in dem Ranking auf Platz 45 von insgesamt 110 Städten. Wir fragten Passanten, für wie fahrradfreundlich sie Neu-Ulm halten und wo es noch hakt. \u0009

Reiner Kößler Bild: Andreas Brücken

Reiner Kößler aus Neu-Ulm sagt: Ich habe das Gefühl, dass der Verkehr in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Wenn es eng wird, geht das meistens auf Kosten der Radler. Mit meiner langjährigen Erfahrung habe ich in der Stadt viele Schleichwege gefunden, über die ich jeweils gut an mein Ziel komme. Die Hauptstraße meide ich grundsätzlich mit dem Fahrrad.

Veronika Wenig Bild: Andreas Brücken

Veronika Wenig aus Neu-Ulm sagt: Platz 45 erscheint mir weit vorne. Besonders entlang der Memminger Straße müsste viel repariert werden. Auch ist der Radweg durch das Wiley in einem sehr ungepflegten Zustand. Als gutes Beispiel geht da die Nachbarstadt Ulm voran. Hier gibt es tolle Radstraßen. Dann sollten sich nur noch die Radler an die geltenden Verkehrsregeln halten.

Johannes Raber Bild: Andreas Brücken

Johannes Raber aus Neu-Ulm sagt: Die Lage für Radler hat sich in den vergangenen Jahren verbessert: Mit der „Grünen Brücke“ oder dem neu gestalteten Kreisverkehr am Allgäuer Ring hat sich einiges zum Positiven entwickelt. Vielleicht könnten in der Stadt noch mehr Radwege gebaut werden oder zumindest mit extra Fahrstreifen auf die Radler aufmerksam gemacht werden.

Gerhard Burger Bild: Andreas Brücken

Gerhard Burger aus Neu-Ulm sagt: Ich bin leidenschaftlicher Radler, der nicht nur im Urlaub mit dem Fahrrad unterwegs ist. Auch in Neu-Ulm lege ich die meisten Wege mit dem Rad zurück. Damit komme ich in der Regel immer gut zurecht. Vieles kann man in Neu-Ulm nicht mehr verbessern. Vor Kurzem wurde sogar noch die Radunterführung am Augsburger Tor fertiggestellt.

